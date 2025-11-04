Einbruch in Rennerod
Elektronikartikel aus Markt entwendet
Die Polizei ermittelt in einem Einbruchsfall, der sich am Sonntag in Rennerod ereignet hat. Dabei wurden Elektroartikel entwendet.
Robert Michael/dpa

Unbekannte Täter haben sich in Rennerod gewaltsam mit einem Auto Zugang zu einem Geschäft verschafft. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Die dunkle Jahreszeit begünstigte Einbrüche.

Lesezeit 1 Minute
﻿ Drei unbekannte männliche Täter sind am Sonntagmorgen, 2.

