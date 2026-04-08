Bewegung als Rezept: Ehrennadel des Landes für Neuhäuseler Christoph Sagner
Bewegung als Rezept
Ehrennadel des Landes für Neuhäuseler Christoph Sagner
Christoph Sagner aus Neuhäusel hat die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz für seine umfangreichen Verdienste im Reha-und Behindertensport erhalten. Ein Lebensweg, der sich nach Anstoß mit Domino-Effekt entwickelte.
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Etwas für Menschen zu tun, begleitet ihn durch sein Leben: Christoph Sagner aus Neuhäusel, der unlängst mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz für sein Engagement geehrt wurde. Ein wenig verschmitzt, gelassen und selbstbewusst wirkt der 66-Jährige, der als Netzwerker im Behinderten- und Reha-Sport häufig den Fuß in die Tür gestellt und viel für beeinträchtigte Menschen erreicht hat.