Dreigestirn setzt auf gute Laune und Spontanität

In Ransbach-Baumbach startet das Dreigestirn der Karnevalsfreunde Blau-Gold mit viel guter Laune in die Session. Gemeinsam setzen Prinz, Jungfrau und Bauer auf Spontaneität und Nähe zum Publikum. Ihr Motto ist „Blau-Gold goes Rock ’n’ Roll“.
Lesezeit 3 Minuten
Die Karnevalsfreunde Blau-Gold sind immer für eine Überraschung gut. Statt eines Kräutscheskönigs hat der 500 Mitglieder starke Verein ein Dreigestirn proklamiert. Prinz Heiko I. Lemens hat schon Erfahrung als Tollität, war er doch 2001 schon Prinz in Ebernhahn und dann 2023 mit viel Freude Kräutscheskönig.