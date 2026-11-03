Start im Frühjahr 2027 Drei Jahre Baustelle: Höchstenbach wird zum Nadelöhr Michael Fenstermacher 03.11.2026, 07:00 Uhr

i Selbst ohne Baustelle kann es sich hier stauen: In der Ortsdurchfahrt Höchstenbach treffen B8 und B413 und damit der Verkehr aus mehreren Richtungen im Westerwald zusammen. Markus Kratzer

Bis zu 9100 Fahrzeuge täglich: Die Ortsdurchfahrt Höchstenbach verbindet mit den Bundesstraßen 8 und 413 mehrere Richtungen im Westerwald. Und in diesem Knotenpunkt erwartet Pendler bald eine Großbaustelle mit Vollsperrungen – hier sind die Details.

Auf den Westerwaldort Höchstenbach – und damit auf viele Pendler – kommt eine gewaltige Baustelle zu: Bereits im April oder Mai 2027 sollen die Arbeiten zur grundlegenden Erneuerung der Bundesstraßen B8 und B413 in der Ortsdurchfahrt beginnen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez rechnet mit einer Bauzeit von rund drei Jahren.







Artikel teilen

Artikel teilen