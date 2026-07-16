Ausstellung im Stöffelpark Die Westerwälder Natur auf die Leinwand geholt 16.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Malerin Theresia Müller-Kunz (links) mit (von rechts) Sabine Dörner vom Stöffelverein und Carmen Engel, Geschäftsführerin des Stöffelparks. Tatjana Steindorf/Stöffelpark

Die Schönheit des Westerwalds wurde in Liedern besungen und in Reimen gepriesen. Doch was liegt näher, als die heimische Natur auf Leinwand zu verewigen? Das dachte sich Malerin Theresia Müller-Kunz. Ihre Bilder sind jetzt im Stöffelpark zu sehen.

Sie nimmt sich die Zeit, die Landschaft im oberen Westerwald auf sich wirken zu lassen und die Schönheit ihrer Heimat auf die Leinwand zu bringen. Theresia Müller-Kunz hat einen Blick für die Feinheiten der Natur, die sie umgibt – sei es die Westerwälder Seenplatte oder auch der Forst, der direkt hinter ihrem Garten in Langenhahn beginnt.







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