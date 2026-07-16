Die Schönheit des Westerwalds wurde in Liedern besungen und in Reimen gepriesen. Doch was liegt näher, als die heimische Natur auf Leinwand zu verewigen? Das dachte sich Malerin Theresia Müller-Kunz. Ihre Bilder sind jetzt im Stöffelpark zu sehen.
Lesezeit 3 Minuten
Sie nimmt sich die Zeit, die Landschaft im oberen Westerwald auf sich wirken zu lassen und die Schönheit ihrer Heimat auf die Leinwand zu bringen. Theresia Müller-Kunz hat einen Blick für die Feinheiten der Natur, die sie umgibt – sei es die Westerwälder Seenplatte oder auch der Forst, der direkt hinter ihrem Garten in Langenhahn beginnt.