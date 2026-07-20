Wildpark Westerwald Das erwartet die Besucher beim Sommerfest in Gackenbach Camilla Härtewig 20.07.2026, 12:00 Uhr

i Die putzigen Waschbären sind eine der Attraktionen im Wildpark Westerwald in Gackenbach. Camilla Härtewig

Henrieke Böß freut sich auf viele Besucher, wenn der Wildpark Westerwald für 1. August zum Sommerfest einlädt. Greifvögel, Mitmachaktionen und tierische Begegnungen versprechen einen abwechslungsreichen Tag. Auch hinter den Kulissen tut sich einiges.

Der Wildpark Westerwald lädt am Samstag, 1. August, von 10 bis 18 Uhr zum großen Sommerfest ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – mit Tiererlebnissen, Musik, Mitmachaktionen und vielen Attraktionen inmitten der Westerwälder Natur.







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