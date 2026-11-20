Montabaur Crazy Christmas Konzert voller Überraschungen Hans-Peter Metternich 20.11.2026, 15:00 Uhr

i Unter dem Motto „Crazy Christmas“ präsentiert der Gesangverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur am 28. November in der Aula des Mons Tabor Gymnasiums ein Chor- und Solistenkonzert mit einem außergewöhnlichen musikalischen Angebot. Mit dabei die Sopranistin Florentine Schumacher, die an vielen Opern- und Theaterbühnen zu Hause ist. Pressefoto

Am 28. November verwandelt „Crazy Christmas“ die Aula des Mons‑Tabor‑Gymnasiums in Montabaur in eine Bühne voller Überraschungen. Große Stimmen, augenzwinkernder Humor und festliche Arrangements versprechen einen ungewöhnlichen Vorweihnachtsabend.

„Crazy Christmas“ heißt es am Samstag, 28. November, in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums in Montabaur. Dort präsentiert der Gesangverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur ein Chor- und Solistenkonzert in der Vorweihnachtszeit mit einem außergewöhnlichen musikalischen Angebot, das einige Überraschungen bereithält.







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