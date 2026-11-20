Am 28. November verwandelt „Crazy Christmas“ die Aula des Mons‑Tabor‑Gymnasiums in Montabaur in eine Bühne voller Überraschungen. Große Stimmen, augenzwinkernder Humor und festliche Arrangements versprechen einen ungewöhnlichen Vorweihnachtsabend.
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„Crazy Christmas“ heißt es am Samstag, 28. November, in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums in Montabaur. Dort präsentiert der Gesangverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur ein Chor- und Solistenkonzert in der Vorweihnachtszeit mit einem außergewöhnlichen musikalischen Angebot, das einige Überraschungen bereithält.