Weihnachtsort beschädigt Bühne des Westerburger Pfefferkuchenmarktes in Flammen Angela Baumeier 07.12.2025, 11:07 Uhr

i Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte brannnte das auf dem Bühnenboden aufgebrachte Stroh. Niklas Mohr/Feuerwehr VG Westerburg. Niklas Mohr Feuerwehr VG Westerburg

Beliebte Weihnachtsstätte ist durch einen Strohbrand beschädigt, die Feuerwehr kann einen größeren Schaden verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zu einem traurigen Einsatz in der Adventszeit sind am Freitagabend um 18.03 die Feuerwehren aus Westerburg, Wengenroth und Gershasen ausgerückt: zu einem Bühnenbrand auf dem Gelände des Pfefferkuchen-Weihnachtsmarktes in Westerburg. Im Einsatz waren insgesamt 22 Feuerwehrkräfte, die zum Glück einen größeren Schaden verhindern konnten.







