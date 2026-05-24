Pilot nur leicht verletzt Bruchlandung auf Flugplatz Ailertchen endet glimpflich Ralf Steube 24.05.2026, 15:21 Uhr

i Das Ultraleichtflugzeug kippte nach der Landung aufs Dach und musste mit einem Kran geborgen werden. Der Pilot wurde nur leicht verletzt. Ralf Steube. Nach Augenzeugenberichten brach bei der Landung das Bugrad ab, wodurch die Maschine über die Nase nach vorne kippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Pilot konnte das Fluggerät eigenständig verlassen und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in

Schrecksekunde beim laufenden Flugplatzfest in Ailertchen: Ein Pilot hat sich bei der Landung mit einem Ultraleichtflugzeug überschlagen und kam auf dem Dach zu liegen. Zum Glück blieb es bei leichten Verletzungen, und das Fest konnte weitergehen.

Gleich zu Beginn des Flugplatzfestes am Pfingstwochenende in Ailertchen hat der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs am Samstagvormittag bei einem Unfall auf der Landebahn leichte Verletzungen erlitten. Nach Augenzeugenberichten brach bei der Landung das Bugrad ab, wodurch die Maschine über die Nase nach vorne kippte und auf dem Dach zum Liegen kam.







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