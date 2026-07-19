Einsatz in Heilberscheid
Brand von Pkw hätte dramatisch enden können
Mit der Wärmebildkamera prüften die Feuerwehrleute in Heilberscheid, ob noch Glutnester im Auto vorhanden waren.
Mit der Wärmebildkamera prüften die Feuerwehrleute in Heilberscheid, ob noch Glutnester im Auto vorhanden waren.
Markus Müller

Erst vor wenigen Tagen war die Feuerwehr Heilberscheid zu einem vermeintlichen Brand eines Autos am Feldkreuz vor dem Dorf alarmiert worden. Aber am frühen Sonntagabend brannte dann mitten im Dorf tatsächlich ein Pkw.

Lesezeit 1 Minute
Erst vor wenigen Tagen musste die Freiwillige Feuerwehr Heilberscheid zu einem vermeintlichen Brand eines Autos am Feldkreuz vor dem Dorf ausrücken. Am frühen Sonntagabend gab es dann erneut einen Einsatz wegen eines Fahrzeugbrandes. Und der war diesmal echt und hätte leicht größere Ausmaße annehmen können, zumal er sich mitten im Dorf abspielte.
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