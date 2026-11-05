Westerwälder Traditionsbetrieb Blumentopf-Fabrik Spang floriert seit 100 Jahren Katrin Maue-Klaeser 05.11.2026, 17:00 Uhr

i Die kleinen Töpfe aus dem regionaltypischen rotbrennenden Ton gehören seit eh und je zum Sortiment. Jan Philipp Spang leitet die Blumentopf-Fabrik seiner Familie in vierter Generation. Katrin Maue-Klaeser

Der Traditionsbetrieb Blumentopf-Fabrik Spang in Ransbach-Baumbach ist mittlerweile in vierter Generation in Familienhand. Der Urgroßvater von Geschäftsführer Jan Philipp Spang hat die Produktion 1926 auf Pflanzgefäße spezialisiert.

Vor 100 Jahren „hat der Blumentopf hier Einzug gehalten“. Aus Jan Philipp Spang, Geschäftsführer der Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang , spricht viel Begeisterung und ein wenig Stolz. Auf das Familienunternehmen, das er in vierter Generation leitet.







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