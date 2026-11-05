Westerwälder Traditionsbetrieb
Blumentopf-Fabrik Spang floriert seit 100 Jahren 
Die kleinen Töpfe aus dem regionaltypischen rotbrennenden Ton gehören seit eh und je zum Sortiment. Jan Philipp Spang leitet die
Die kleinen Töpfe aus dem regionaltypischen rotbrennenden Ton gehören seit eh und je zum Sortiment. Jan Philipp Spang leitet die Blumentopf-Fabrik seiner Familie in vierter Generation.
Katrin Maue-Klaeser

Der Traditionsbetrieb Blumentopf-Fabrik Spang in Ransbach-Baumbach ist mittlerweile in vierter Generation in Familienhand. Der Urgroßvater von Geschäftsführer Jan Philipp Spang hat die Produktion 1926 auf Pflanzgefäße spezialisiert.

Lesezeit 3 Minuten
Vor 100 Jahren „hat der Blumentopf hier Einzug gehalten“. Aus Jan Philipp Spang, Geschäftsführer der Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang, spricht viel Begeisterung und ein wenig Stolz. Auf das Familienunternehmen, das er in vierter Generation leitet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren