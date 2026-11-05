Der Traditionsbetrieb Blumentopf-Fabrik Spang in Ransbach-Baumbach ist mittlerweile in vierter Generation in Familienhand. Der Urgroßvater von Geschäftsführer Jan Philipp Spang hat die Produktion 1926 auf Pflanzgefäße spezialisiert.
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Vor 100 Jahren „hat der Blumentopf hier Einzug gehalten“. Aus Jan Philipp Spang, Geschäftsführer der Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang, spricht viel Begeisterung und ein wenig Stolz. Auf das Familienunternehmen, das er in vierter Generation leitet.