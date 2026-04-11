Leerstand in Montabaur angehen Betrieb im Café Tilda geht fast nahtlos weiter Katrin Maue-Klaeser 11.04.2026, 20:00 Uhr

i Rund anderthalb Jahre lang hat Don Medina das Café Tilda geleitet, hat sich mit Unterstützung seiner Familie gern um die Kunden gekümmert. Nun übergibt er die Kaffeestube. Katrin Maue-Klaeser

Die beliebte Kaffeestube mitten in der Montabaurer Fußgängerzone hat mit selbst gebackenen Kuchen und gemütlichem Flair treue Stammkundschaft errungen. Vor der Wiedereröffnung bleibt das Café Tilda nur wenige Tage geschlossen.

Seit mehr als zwölf Jahren ist das Café Tilda eine feste Größe in der Montabaurer Innenstadt. Selbst gebackene Kuchen, vielfältige Frühstückskombinationen und eine ganze Reihe an Kaffee- und Teespezialitäten haben dem Café, das Katja Endl mit Unterstützung ihrer Mutter Ina Lieske gegründet hat, eine große Schar treuer Stammkunden verschafft.







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