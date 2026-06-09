Mit Alexander Zverev hat gerade ein Deutscher die French Open gewonnen. Dennoch ist Tennis als Breitensportart längst nicht mehr so beliebt wie in den 1980er- und 1990er-Jahren. Der Sportverein Oberelbert zieht daraus nun Konsequenzen.
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Der Sportverein Oberelbert plant gemeinsam mit der Ortsgemeinde den Bau eines Padel-Courts auf dem Freizeitgelände des 1200-Seelen-Orts. Das berichten der Vereinsvorsitzende Werner Schönberg und Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach im Gespräch mit unserer Zeitung.