Plan des Sportvereins Bekommt Oberelbert auch einen Padel-Court? Thorsten Ferdinand 09.06.2026, 10:40 Uhr

i Der Vorsitzende des Sportvereins, Werner Schönberg (rechts), und Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach zeigen das Grundstück in Oberelbert, auf dem ein Padel-Court entstehen soll. Thorsten Ferdinand

Mit Alexander Zverev hat gerade ein Deutscher die French Open gewonnen. Dennoch ist Tennis als Breitensportart längst nicht mehr so beliebt wie in den 1980er- und 1990er-Jahren. Der Sportverein Oberelbert zieht daraus nun Konsequenzen.

Der Sportverein Oberelbert plant gemeinsam mit der Ortsgemeinde den Bau eines Padel-Courts auf dem Freizeitgelände des 1200-Seelen-Orts. Das berichten der Vereinsvorsitzende Werner Schönberg und Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach im Gespräch mit unserer Zeitung.







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