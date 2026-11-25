Bürgerentscheid in Alpenrod Beigeordneter Krämer ist mit dem Ergebnis zufrieden Nadja Hoffmann-Heidrich 25.11.2026, 05:00 Uhr

i Wer kauft das Gasthaus am Kirchplatz/Walli’s in Alpenrod? Die Ortsgemeinde wird es nicht tun. Röder-Moldenhauer

Eineinhalb Jahre lang haben drei Vereinsvorsitzende dafür gekämpft, dass die Gemeinde Alpenrod das Gasthaus am Kirchplatz kauft. Doch die Mehrheit des Rates und der Bürgerschaft war gegen diesen Plan. Der Erste Beigeordnete ist nun erleichtert.

Nach einem Bürgerentscheid hat die Diskussion um den möglichen Kauf des Gasthauses am Kirchplatz/Walli’s in Alpenrod durch die Kommune nun ein Ende gefunden. Gunnar Krämer, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, äußert sich auf Nachfrage unserer Zeitung, stellvertretend für die Mehrheit des Rates, zu dem Ergebnis des Votums.







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