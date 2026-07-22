Sommer genießen im Westerwald
Bei De Bonas in Bad Marienberg gibt es auch nachts Eis
Mutter Silvia (rechts) und Tochter Martina De Bona vom Eiscafé De Bona "Dolomiti 2000" in Bad Marienberg sind Teil eines traditi
Mutter Silvia (rechts) und Tochter Martina De Bona vom Eiscafé De Bona "Dolomiti 2000" in Bad Marienberg sind Teil eines traditionellen Familienunternehmens.
Röder-Moldenhauer

An heißen Sommertagen bietet selbst gemachtes Eis nach italienischer Tradition die vermutlich leckerste Abkühlung. In Bad Marienberg muss man dank des Eiscafés De Bona selbst in tropischen Nächten nicht auf die süße Versuchung verzichten. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Eiscafé De Bona „Dolomiti 2000“ in Bad Marienberg ist ein Haus mit Tradition: 1973 gründeten die aus den Bellunesischen Dolomiten stammenden Eheleute Vittorino und Margherita De Bona in der Westerwälder Kneippstadt ihren Betrieb – zunächst in der Wilhelmstraße.
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