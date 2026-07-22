An heißen Sommertagen bietet selbst gemachtes Eis nach italienischer Tradition die vermutlich leckerste Abkühlung. In Bad Marienberg muss man dank des Eiscafés De Bona selbst in tropischen Nächten nicht auf die süße Versuchung verzichten.
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Das Eiscafé De Bona „Dolomiti 2000“ in Bad Marienberg ist ein Haus mit Tradition: 1973 gründeten die aus den Bellunesischen Dolomiten stammenden Eheleute Vittorino und Margherita De Bona in der Westerwälder Kneippstadt ihren Betrieb – zunächst in der Wilhelmstraße.