Durch gemeinsames körperliches und geistiges Training ist zwischen Senioren aus Montabaur und Hachenburg im Laufe der Jahre eine besondere Sportlerfreundschaft entstanden. Unsere Zeitung hat die Gruppe jetzt besucht.
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Eine besondere Sportlerbeziehung pflegen seit einiger Zeit Senioren aus Montabaur und Hachenburg: Unter Federführung des TuS Hachenburg kommen Bewohner des örtlichen Caritas-Altenzentrums Haus Helena sowie des Alten- und Pflegeheims des Hospitalfonds Montabaur einmal wöchentlich zu einer Fitnessstunde zusammen.