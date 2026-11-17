Aus Hachenburg und Montabaur Befreundete Senioren halten sich mit Sport und Spaß fit Nadja Hoffmann-Heidrich 17.11.2026, 13:00 Uhr

i Senioren aus Hachenburg und Montabaur kommen einmal wöchentlich zu einer altersgerechten Sportstunde zusammen. Bei den Übungen werden auch Kleingeräte wie Bälle oder Ringe eingesetzt. Röder-Moldenhauer

Durch gemeinsames körperliches und geistiges Training ist zwischen Senioren aus Montabaur und Hachenburg im Laufe der Jahre eine besondere Sportlerfreundschaft entstanden. Unsere Zeitung hat die Gruppe jetzt besucht.

Eine besondere Sportlerbeziehung pflegen seit einiger Zeit Senioren aus Montabaur und Hachenburg: Unter Federführung des TuS Hachenburg kommen Bewohner des örtlichen Caritas-Altenzentrums Haus Helena sowie des Alten- und Pflegeheims des Hospitalfonds Montabaur einmal wöchentlich zu einer Fitnessstunde zusammen.







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