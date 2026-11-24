Besinnliche Zeit beginnt Baumspenden machen Westerburg weihnachtlich Markus Eschenauer 24.11.2026, 18:33 Uhr

i Bis Totensonntag bleibt es in Westerburg dunkel, danach leuchtet es weihnachtlich. So auch der 50 Jahre alte Baum aus Sainscheid auf dem Marktplatz. Markus Eschenauer

Ohne sie wäre die Weihnachtszeit in den Städten und Gemeinden nicht dieselbe: die hell erleuchteten und geschmückten Tannenbäume. Einfach ist es nicht, immer welche zu bekommen. In Westerburg hat es dieses Jahr aber gut geklappt.

Mit schwerem Gerät rücken die Arbeiter der Stadt Westerburg an diesem frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Sainscheid an. Es geht um nichts Geringeres, als den Weihnachtsbaum abzuholen, der in diesem Jahr während der besinnlichen Zeit die Menschen auf dem Marktplatz erfreuen soll.







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