Welche Arbeiten an der Strecke bereits erfolgt sind und wie es weitergeht, das erklärt der Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität, Benedikt Bauch. Die Veränderung in der Linienführung ist bereits erkennbar.
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Seit Mitte Mai ist die L300 zwischen Meudt und Herschbach/Oww. zur Baustelle geworden. Die Verkehrsteilnehmer können die Strecke nicht mehr befahren, sondern werden umgeleitet. Wie steht es um diese Baumaßnahme? Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez nachgefragt.