Straßenprojekt im Westerwald Bau L300 Meudt – Herschbach/Oww. geht gut voran Angela Baumeier 25.06.2026, 12:00 Uhr

i Wie ist der Sachstand bei der Baumaßnahme L300 Meudt – Herschbach/Oww.? Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität nachgefragt. Dienststellenleiter Benedikt Bauch sagt, dass die Arbeiten einen guten Fortschritt verzeichnen. Benedikt Bauch/LBM Diez

Welche Arbeiten an der Strecke bereits erfolgt sind und wie es weitergeht, das erklärt der Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität, Benedikt Bauch. Die Veränderung in der Linienführung ist bereits erkennbar.

Seit Mitte Mai ist die L300 zwischen Meudt und Herschbach/Oww. zur Baustelle geworden. Die Verkehrsteilnehmer können die Strecke nicht mehr befahren, sondern werden umgeleitet. Wie steht es um diese Baumaßnahme? Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez nachgefragt.







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