170 Jahre Montabaurer Orden Barmherzige Brüder feiern mit Erzbischof Markus Müller 15.07.2026, 10:00 Uhr

i Hauptzelebrant des feierlichen Pontifikalamtes zum 170-jährigen Bestehens der Barmherzigen Brüder von Montabaur in der Brüderkirche war der frühere Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Olaf Nitz

Ein Kreis schließt sich: 1856 wurde von Ignatius Lötschert und vier Männern ein Orden gegründet, der bald in Deutschland, den Niederlanden und in Amerika wirkte. Jetzt feierten die vier verbliebenen Barmherzigen Brüder von Montabaur 170. Geburtstag.

Vor 170 Jahren, am 29. Juni 1856, wurden die ersten fünf Barmherzigen Brüder von Montabaur in der Kapelle des Mutterhauses der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach eingekleidet. Ihre zeitliche Profess legten sie dann am 7. November 1858 vor Bischof Peter Joseph Blum in der Kapelle des Limburger St.







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