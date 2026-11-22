Große Nachfrage „Balzar von Flammersfeld“ in Ratssaal verlegt Ulrike Preis 22.11.2026, 13:17 Uhr

i Die beiden Autoren Christoph Kloft (rechts) und Andreas Widmann stellen am 24. November, 19 Uhr, ihr gemeinsames Buch vor. Wegen des großen Zuspruchs wird die Lesung vom Westerburger Rittersaal in den Ratssaal verlegt. Ulrike Preis

Die Stadt Westerburg verlegt die Veranstaltung am 24. November in größere Räumlichkeiten: Wenn Christoph Kloft und Andreas Widmann von dem Räuberhauptmann vorlesen, braucht es mehr Platz fürs Publikum.

Aufgrund der großen Nachfrage verlegt die Stadt Westerburg die Lesung „Balzar von Flammersfeld – Der schwarze Hauptmann“ am Dienstag, 24. November, vom Rittersaal im Schloss Westerburg in den Ratssaal der Stadt Westerburg (Neustraße 40a). Die Lesung der beiden Autoren Christoph Kloft und Andreas Widmann beginnt wie geplant um 19 Uhr.







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