Schlammentsorgung zu Dünger
Bad Marienberg will Klärschlammverwertung optimieren
Was passiert nach dem Klären des Abwassers mit dem zurückbleibenden Klärschlamm (Symbolbild)? Um diese Frage ging es jüngst im V
Was passiert nach dem Klären des Abwassers mit dem zurückbleibenden Klärschlamm (Symbolbild)? Um diese Frage ging es jüngst im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg.
Patrick Seeger/dpa. picture alliance / dpa

Die jüngsten Änderungen der Düngeverordnung und der Klärschlammverordnung würden zu Einschränkungen dieses Verwertungsweges führen, weshalb der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg in seiner jüngsten Sitzung der Verwertung über die AöR zustimmte.

Lesezeit 2 Minuten
Klärschlamm wird wegen seines hohen Stickstoff- und Phosphorgehalts als Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt. In Rheinland-Pfalz sind das jährlich 33.600 Tonnen. Die jüngsten Änderungen der Düngeverordnung und der Klärschlammverordnung würden allerdings zu erheblichen Einschränkungen dieses Verwertungsweges führen, aus diesem Grund stimmte der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Beitritt in ...

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren