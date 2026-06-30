Schlammentsorgung zu Dünger Bad Marienberg will Klärschlammverwertung optimieren Mariam Nasiripour 30.06.2026, 20:00 Uhr

i Was passiert nach dem Klären des Abwassers mit dem zurückbleibenden Klärschlamm (Symbolbild)? Um diese Frage ging es jüngst im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg. Patrick Seeger/dpa. picture alliance / dpa

Die jüngsten Änderungen der Düngeverordnung und der Klärschlammverordnung würden zu Einschränkungen dieses Verwertungsweges führen, weshalb der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg in seiner jüngsten Sitzung der Verwertung über die AöR zustimmte.

Klärschlamm wird wegen seines hohen Stickstoff- und Phosphorgehalts als Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt. In Rheinland-Pfalz sind das jährlich 33.600 Tonnen. Die jüngsten Änderungen der Düngeverordnung und der Klärschlammverordnung würden allerdings zu erheblichen Einschränkungen dieses Verwertungsweges führen, aus diesem Grund stimmte der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Beitritt in ...







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