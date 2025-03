i Die Großbaustelle in Steineroth soll in diesem Sommer ein Ende finden. Thomas Leurs

Schlechte Witterungsverhältnisse hatten die Bauarbeiten in Steineroth in den vergangenen Monaten verzögert. Jetzt sollen die Bauarbeiten auf der L288 und der K117 in der kommenden Woche wieder fortgesetzt werden, wie Steffen Nilius von der Straßenmeisterei Betzdorf in einer Pressemitteilung schreibt. Hierfür sei es erforderlich, die Beschilderungen der offiziellen Umleitung entsprechend anzupassen. Denn in einem letzten Schritt geht es nun an die Abfahrt von der Landesstraße 288 nach Molzhain. Dort soll eine Linksabbiegespur errichtet werden, was eine komplette Sperrung des Straßenabschnitts mit sich zieht.

In der Ortsgemeinde Steineroth selbst stehen noch restliche Angleichungsarbeiten an der Durchfahrtsstraße an. Im letzten Bauabschnitt erfolgt dann noch der Ausbau der freien Strecke zwischen dem Ortsausgang Steineroth und der Einmündung Molzhain, einschließlich der Ergänzung der Einmündung durch den Bau des Linksabbiegestreifens. In diesem Zusammenhang müsse noch eine Wassertransportleitung erneuert sowie eine 10 kV-Stromleitung umgelegt werden.

Für die Linksabbiegespur gibt es noch einiges zu tun

Der geplante Linksabbiegestreifen hat noch größere Erdarbeiten bei Molzhain zur Folge. Diese führe das Gewerk „Straßenbau“ für den Verbreiterungsstreifen aus. Zudem müssen noch Entwässerungsleitungen verlegt werden, der Straßenoberbau – bestehend aus hydraulisch gebundener Tragschicht, Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht sowie Asphaltdeckschicht – aufgetragen und ein Fahrbahnteiler errichtet werden. Darauf folgen dann noch das Installieren von Schutzplanken im Bereich der L288, das Aufstellen von Verkehrszeichen entlang der L288/K117 sowie abschließende Markierungsarbeiten. Alles in allem ist also noch einiges zu tun. Gerade die Markierungsarbeiten, welche am Ende einer jeden neu gebauten Straße hergestellt werden müssen, seien sehr wetterabhängig und können jetzt noch nicht terminiert werden, betont Nilius in der Pressemitteilung.

Der Termin für die Vollsperrung der Abfahrt Molzhain steht hingegen schon fest. Diese solle im Laufe des kommenden Dienstags, 25. März, erfolgen. Bereits ab Montag, 24. März, treten im öffentlichen Personennahverkehr die Fahrplanänderungen in Kraft. Der Schüler- und Kindergartenverkehr sei während der Baumaßnahme weiterhin sichergestellt. Weitere Informationen unter www.westerwaldbus.de.

LBM will zeitnah informieren, wann der Verkehr über L288 wieder fließen kann

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde im weiteren Verlauf darüber informieren, wann mit einer Verkehrsfreigabe gerechnet werden kann. Einen konkreten Termin wird in der Pressemitteilung nicht genannt. Steffen Nilius hat in der Einwohnerversammlung in Molzhain in der vergangenen Woche auch kein konkretes Datum genannt. Der LBM Diez, die Verbandsgemeindewerke Gebhardshain und die Energienetz Mitte bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die anstehenden Arbeiten, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.