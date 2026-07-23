Keine Verletzten bei Unfall
A3 im Westerwald: Pkw verkeilt sich unter Sattelzug
Der unter dem Auflieger verteilte Toyota wurde mit auf den Standstreifen geschleift, als der Lkw-Fahrer die Unfallstelle räumte.
Der unter dem Auflieger verteilte Toyota wurde mit auf den Standstreifen geschleift, als der Lkw-Fahrer die Unfallstelle räumte.
Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Einen guten Schutzengel hatten der Fahrer eines Toyota Auris und sein Beifahrer, als sie auf der A3 auf einen Sattelschlepper auffuhren. Obwohl sich der Kleinwagen unter dem Auflieger verkeilte, blieben beide unverletzt.

Lesezeit 1 Minute
Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug ist am Donnerstag auf der A3 in Richtung Köln für alle Beteiligten glimpflich ausgegangen. Um kurz nach 14 Uhr fuhren ein Toyota Auris mit deutscher Zulassung und ein Sattelzug mit polnischer Zugmaschine und deutschem Auflieger auf der A3 in Richtung Köln zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez.
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