Diskussion um Energieanlagen 16 neue Windräder sind in der VG Bad Marienberg möglich Nadja Hoffmann-Heidrich 24.11.2026, 20:00 Uhr

i Für acht neue Windräder in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg liegt derzeit bereits eine Genehmigung vor. Für acht weitere Anlagen gibt es aktuell Vorplanungen (Symbolfoto). Julian Stratenschulte/dpa

Wie viele neue Windräder entstehen perspektivisch auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Marienberg? Bürgermeister Marvin Kraus erläutert, wie viele Anlagen derzeit bereits genehmigt sind und wie viele noch folgen könnten.

Seit einigen Wochen wird in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg über den geplanten Windpark Kirburg mit vier bereits genehmigten Anlagen diskutiert. Auf Anfrage unserer Zeitung hat Bürgermeister Marvin Kraus nun bestätigt, dass darüber hinaus weitere Windräder auf dem Gebiet der VG entstehen könnten.







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