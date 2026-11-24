Wie viele neue Windräder entstehen perspektivisch auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Marienberg? Bürgermeister Marvin Kraus erläutert, wie viele Anlagen derzeit bereits genehmigt sind und wie viele noch folgen könnten.
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Seit einigen Wochen wird in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg über den geplanten Windpark Kirburg mit vier bereits genehmigten Anlagen diskutiert. Auf Anfrage unserer Zeitung hat Bürgermeister Marvin Kraus nun bestätigt, dass darüber hinaus weitere Windräder auf dem Gebiet der VG entstehen könnten.