Was bewegte die Westerwälder im Juli 2001? Wir haben im Archiv geblättert und sind dabei auf interessante Nachrichten gestoßen. Unter anderem geht’s um den damals 13-jährigen Sänger Andreas Bongard aus Nentershausen.

Bei einer Sängerreise nach Kanada sorgt der erst 13-jährige Andreas Bongard aus Nentershausen im Juli 2001 international für Aufsehen. Aber auch andere Westerwälder sorgten vor 25 Jahren für Schlagzeilen.

Zwölf Jahre einer gut funktionierenden Patenschaft zwischen einer Bundeswehrkompanie und einer Stadt sind zu Ende.