Im Archiv geblättert
13-jähriger Wäller Sänger begeisterte 2001 in Kanda
Vom kanadischen Publikum begeistert gefeiert: Andreas Bongard aus Nentershausen
Vom kanadischen Publikum begeistert gefeiert: Andreas Bongard aus Nentershausen
Foto Bongard

Was bewegte die Westerwälder im Juli 2001? Wir haben im Archiv geblättert und sind dabei auf interessante Nachrichten gestoßen. Unter anderem geht’s um den damals 13-jährigen Sänger Andreas Bongard aus Nentershausen.

Lesezeit 2 Minuten
Bei einer Sängerreise nach Kanada sorgt der erst 13-jährige Andreas Bongard aus Nentershausen im Juli 2001 international für Aufsehen. Aber auch andere Westerwälder sorgten vor 25 Jahren für Schlagzeilen.6. Juli:Zwölf Jahre einer gut funktionierenden Patenschaft zwischen einer Bundeswehrkompanie und einer Stadt sind zu Ende.
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