Wolfssichtung in Lahnstein: Kreisjagdmeister ordnet ein

Ein Wolf in Lahnstein? Keine Überraschung, meint Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz. Das Tier findet im Rhein-Lahn-Kreis einen gedeckten Tisch aus allerlei Wildarten vor. Was der Wolf für Jäger bedeutet.
Lesezeit 1 Minute
Ein Wolf wird bei einer Drückjagd im Lahnsteiner Wald gesichtet, die Jäger halten dies in einem Video fest, informieren die offiziellen Stellen – und geben eine Pressemeldung mit Verhaltenstipps an die Bevölkerung heraus. Rüdiger Klotz, Kreisjagdmeister des Rhein-Lahn-Kreises, ordnet diese Begegnung gegenüber unserer Zeitung weiter ein.