Ausbreitung bestätigt Wolfssichtung in Lahnstein: Kreisjagdmeister ordnet ein 24.11.2025, 16:00 Uhr

i Der Wolf ist wieder in Deutschland angekommen. Auch im Rhein-Lahn-Kreis, wie Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Symbolbild: picture alliance/dpa/Patrick Pleul. picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Ein Wolf in Lahnstein? Keine Überraschung, meint Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz. Das Tier findet im Rhein-Lahn-Kreis einen gedeckten Tisch aus allerlei Wildarten vor. Was der Wolf für Jäger bedeutet.

Ein Wolf wird bei einer Drückjagd im Lahnsteiner Wald gesichtet, die Jäger halten dies in einem Video fest, informieren die offiziellen Stellen – und geben eine Pressemeldung mit Verhaltenstipps an die Bevölkerung heraus. Rüdiger Klotz, Kreisjagdmeister des Rhein-Lahn-Kreises, ordnet diese Begegnung gegenüber unserer Zeitung weiter ein.







Artikel teilen

Artikel teilen