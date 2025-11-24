Ausbreitung bestätigt
Wolfssichtung in Lahnstein: Kreisjagdmeister ordnet ein
Der Wolf ist wieder in Deutschland angekommen. Auch im Rhein-Lahn-Kreis, wie Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz im Gespräch mit unserer Zeitung betont.
Symbolbild: picture alliance/dpa/Patrick Pleul. picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Ein Wolf in Lahnstein? Keine Überraschung, meint Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz. Das Tier findet im Rhein-Lahn-Kreis einen gedeckten Tisch aus allerlei Wildarten vor. Was der Wolf für Jäger bedeutet.

Lesezeit 1 Minute
Ein Wolf wird bei einer Drückjagd im Lahnsteiner Wald gesichtet, die Jäger halten dies in einem Video fest, informieren die offiziellen Stellen – und geben eine Pressemeldung mit Verhaltenstipps an die Bevölkerung heraus. Rüdiger Klotz, Kreisjagdmeister des Rhein-Lahn-Kreises, ordnet diese Begegnung gegenüber unserer Zeitung weiter ein.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region