Weingut aus Oberwesel erhält Eichelmann Auszeichnung

Gleich zwei Erfolge am Mittelrhein: Nicht nur das Weingut Fetz aus Dörscheid hat es in einen renommierten Weinführer geschafft, auch der Betrieb von Albert Lambrich aus Oberwesel wurde zur „Entdeckung des Jahres“ gekürt – und zwar von Eichelmann.
Nach dem Erfolg des Weinguts Fetz aus Dörscheid, das es als „Entdeckung des Jahres der Region Mittelrhein“ in den VINUM Weinguide geschafft hat, gibt es nun auch im Rhein-Hunsrück-Kreis einen Betrieb mit ähnlichem Erfolg: Das Weingut von Familie Albert Lambrich aus Oberwesel ist im Eichelmann-Weinführer vertreten – und zwar ebenfalls als „Entdeckung des Jahres der Region Mittelrhein“.