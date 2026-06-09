Eine neue Zeitschrift für Limburg und Peripherie wollte auffallen um jeden Preis. Die Macher erinnern sich
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Vor 35 Jahren, im Mai 1991, erscheint in Limburg „Unszensiert“, „das Magazin für Limburg und Peripherie“. Die erste Ausgabe kostet 1,20 Mark, hat 32 Seiten, wird einmal im Monat veröffentlicht und haut gleich mal so richtig auf die Pauke. Die Titelgeschichte widmet sich dem Thema „Sex im Auto“ mit einem auch aus heutiger Sicht noch anzüglichen Titelfoto und der Nennung von Parkplätzen, in denen sich Pärchen regelmäßig ein Stelldichein geben ...