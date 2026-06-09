Zeitschrift für Limburg Vor 30 Jahren startete freches Magazin „Unzensiert“ Stefan Dickmann 09.06.2026, 10:00 Uhr

i Dirk Fredl (links) und Andreas Nattermann halten eine Ausgabe des vor 35 Jahren in Limburg gegründeten Magazins „Unszensiert“ in der Hand. Helen Seifried hält die Ausgabe in der Hand, auf deren Titelseite sie als Kind zu sehen war. Stefan Dickmann

Eine neue Zeitschrift für Limburg und Peripherie wollte auffallen um jeden Preis. Die Macher erinnern sich

Vor 35 Jahren, im Mai 1991, erscheint in Limburg „Unszensiert“, „das Magazin für Limburg und Peripherie“. Die erste Ausgabe kostet 1,20 Mark, hat 32 Seiten, wird einmal im Monat veröffentlicht und haut gleich mal so richtig auf die Pauke. Die Titelgeschichte widmet sich dem Thema „Sex im Auto“ mit einem auch aus heutiger Sicht noch anzüglichen Titelfoto und der Nennung von Parkplätzen, in denen sich Pärchen regelmäßig ein Stelldichein geben ...







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