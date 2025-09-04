Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochabend auf der Straße zwischen Braubach und Hinterwald. Ein Fahrzeug wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen. Die Straße ist aktuell noch für den Verkehr gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, 3. September, gegen 21.50 Uhr auf der Kreisstraße 70 zwischen Braubach und Hinterwald gekommen. Dabei wurden zwei Personen schwer, teils lebensbedrohlich verletzt. Die Straße ist nach wie vor komplett für den Verkehr gesperrt, ein Sachverständiger ist am Ort, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines BMW, der in Richtung Hinterwald unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenspur, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes schwer beschädigt. Der BMW wurde in zwei Teile gerissen und geriet teilweise in Brand, schildert die Polizei den Unfall. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des BMW kamen mit schweren, teils lebensbedrohlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser. Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Zur Unfallursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität im Einsatz.