Neues zu Runkel
Tödlicher Unfall: Staatsanwaltschaft ermittelt
Der Bereich um die Unfallstelle wurde weiträumig am Eingang zur Stadt Runkel abgesperrt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
Der Bereich um die Unfallstelle wurde weiträumig am Eingang zur Stadt Runkel abgesperrt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft werden nun intensiviert.
Klaus-Dieter Häring

Für die Hinterbliebenen eines Todesopfers gibt es eine Spendenaktion. Die Schwerverletzten weiter in einem kritischen Zustand. Derweil intensiviert die Staatsanwaltschaft Limburg ihre Ermittlungen.

Lesezeit 1 Minute
Die Staatsanwaltschaft Limburg intensiviert ihre Ermittlungen zum tragischen Unfall in der Lederfabrik und Pelzgerberei Beuleke in Runkel. Drei Personen sind am Donnerstagnachmittag in einer Grube auf dem Firmengelände ums Leben gekommen. Nun geht es darum, herauszufinden, welche Chemikalien oder welche anderen Stoffe für den Tod von zwei Mitarbeitern und dem Geschäftsführer verantwortlich sind.

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