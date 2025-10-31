Meinung Politik muss den Bürgern dienen 31.10.2025, 16:00 Uhr

i Mira Zwick Jens Weber. MRV

In Kamp-Bornhofen sorgt nicht nur der Glasfaserausbau für Diskussionen, sondern auch der Umgang der Fraktionen im Gemeinderat miteinander. Statt sich an der Sache zu orientieren, bestimmen fraktionspolitische Spannungen die Debatte.

Eins ist sonnenklar: Als gewähltes Ratsmitglied ist man den Bürgern gegenüber verpflichtet, bei Fragen oft erster Ansprechpartner – insbesondere wenn es zu Problemen kommt wie gerade beim Glasfaserausbau. Auch wenn die Gemeindeverwaltung nicht direkt zuständig ist, so sollte sie für die Anliegen der Menschen trotzdem ansprechbar sein und im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhelfen – beispielsweise mit der Suche nach adäquaten Ansprechpartnern.







