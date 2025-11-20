Umstrittener Politikerbesuch NAOS Diez lässt Schüler und AfD unmo diskutieren Marta Fröhlich

Till Kronsfoth 20.11.2025, 18:00 Uhr

i Die AfD stellt das Schulsystem imemr wieder infrage, nun durfte ein Vertreter seine Thesen beim einem Schülerbesuchstag in der NAOS Diez verbreiten. Carsten Koall/dpa

Dass Politiker im November Schulen besuchen, ist kein Aufreger. Dass die AfD wie kürzlich an der NAOS in Diez mittlerweile dabei ist, ist hingegen neu. Und aufgrund der Haltung der Partei gegenüber Schulen nicht unumstritten.

Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei und gewinnt auch unter jungen Menschen immer mehr an Beliebtheit. Für die Nicolaus-August-Otto-Schule Diez gute Gründe, beim jährlichen Politikerbesuchstag Jan Bollinger (MdL für die AfD) in die Runde zu holen, bei der auch Matthias Lammert (CDU), Manuel Liguori (SPD) und Lisa-Marie Jäckel (Freie Wähler) zu Gast waren.







