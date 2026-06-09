Schwierige Nachfolgersuche Mudershausen hofft auf neuen Pächter der Dorfkneipe Uli Pohl 09.06.2026, 08:00 Uhr

Kaum war sie übergeben, ist sie wieder zu. Die Kneipe „Mudershäuser Stübchen“ sucht wieder einen neuen Pächter – und das dringend. Schließlich war das Stübchen viele Jahre wichtiger Teil der lokalen Kneipenkultur.

Ein Stück Dorfkultur muss weitergeführt werden. Mudershausen sucht innerhalb weniger Monate zum wiederholten Mal einen neuen Pächter für das „Mudershäuser Stübchen“. Nach dem Wechsel der Wirtsleute Susanne Konradi-Christ und Ehemann Peter, die die Dorfkneipe von März 2010 bis Oktober 2025 stolze 15 Jahre mit Erfolg führten, übernahm zum November des vergangenen Jahres Patrick Kuhnke das Stübchen.







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