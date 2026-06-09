Kaum war sie übergeben, ist sie wieder zu. Die Kneipe „Mudershäuser Stübchen“ sucht wieder einen neuen Pächter – und das dringend. Schließlich war das Stübchen viele Jahre wichtiger Teil der lokalen Kneipenkultur.
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Ein Stück Dorfkultur muss weitergeführt werden. Mudershausen sucht innerhalb weniger Monate zum wiederholten Mal einen neuen Pächter für das „Mudershäuser Stübchen“. Nach dem Wechsel der Wirtsleute Susanne Konradi-Christ und Ehemann Peter, die die Dorfkneipe von März 2010 bis Oktober 2025 stolze 15 Jahre mit Erfolg führten, übernahm zum November des vergangenen Jahres Patrick Kuhnke das Stübchen.