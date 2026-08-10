Pünktlich zum Schulbeginn steht der neue Parkplatz am Schulzentrum in Katzenelnbogen für „Eltern-Taxis“ und andere Nutzer bereit. Weitere Verbesserungen verspricht sich die Stadt vom Mobilitätskonzept, das derzeit erarbeitet wird.
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Mit dem neuen Parkplatz an der Realschule plus/FOS im Einrich ist ein Projekt aus dem Jahr 2020 nun abgeschlossen. Pünktlich zum Schulbeginn steht dort unter anderem eine Hol- und Bringzone für Eltern und Schüler bereit. Knapp 200.000 Euro wurden in den Bau investiert.