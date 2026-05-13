Interview mit Christian Droop
„Ich war schon immer gartenbegeistert“
Christian Droop ist der Initiator des Botanischen Gartens in Hahnstätten.
Christian Droop ist der Initiator des Botanischen Gartens in Hahnstätten.
Rolf-Peter Kahl

Mitte Juni öffnet der „Erlebnispark und Kulturgarten“ in Hahnstätten. Christian Doop, Initiator des Projektes, blickt im exklusiven Gespräch mit unserer Zeitung auf die Entstehung des Botanischen Gartens zurück.

Lesezeit 4 Minuten
Christian Droop ist Eigentümer des Hahnstätter Wasserschlosses. Er hat das Projekt des „Botanischen Gartens Schloss Biebernheim“ ins Leben gerufen. Im Interview mit unserer Zeitung erzählt er, wie die Idee dazu entstanden ist und was noch für die Zukunft alles geplant ist.

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