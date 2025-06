Sonntag war der bislang heißeste Tag des Jahres 2025. Viele Menschen zog es deshalb an die Badeseen und in die Freibäder.

Den ersten Besucherrekord des Jahres erlebte der Baggersee bei Diez am Sonntag. Mehr als 1.800 Badegäste genossen das erfrischende Nass in dem ehemaligen Kalksteinbruch. Wie Bäder-Dienstleister Andreas Gravelius mitteilt, kamen die Gäste nicht nur aus Diez und Limburg, sondern in großer Zahl aus Frankfurt, Rüdesheim und Koblenz. Wassertemperaturen von 23,5 Grad und Top-Wasserqualität machten den Sonntag zu einem perfekten Badetag.