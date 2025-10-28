Nach der Veranstaltung Gibt es wieder ein Open-Air-Kino in St. Goarshausen? 28.10.2025, 18:00 Uhr

i Impressionen vom Open-Air-Kino in St. Goarshausen. Roman Scholz

Fünf Abende, fünf Filme, spektakulärer Rheinblick: Das Open-Air-Kino in St. Goarshausen sollte ein Highlight in der Region sein. Doch die Besuchermassen blieben aus. Und auch hinter den Kulissen lief es nicht rund. Wie soll es nun weitergehen?

Unter dem unscheinbaren Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ versteckte sich im Stadtrat St. Goarshausen ein Thema, das sehr wohl etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Es ging um das Open-Air-Kino, das dieses Jahr im Juli auf dem Loreleyplatz stattfand und dessen Fortsetzung nun für 2026 zur Debatte stand.







