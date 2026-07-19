Schlagernacht in Eppenrod Eppenrod: Wenn die Hasel „Atemlos“ feiert Rolf-Peter Kahl 19.07.2026, 16:00 Uhr

i Diese drei jungen Damen kamen aus Rennerod (die Dame links) und Montabaur nach Eppenrod. Rolf-Peter Kahl

Viel deutsche Schlager sind Kult. Das zeigte sich wieder bei der traditionellen Schlagernacht in Eppenrod, zu der erneut massenhaft Besucher zum Sportplatz strömten.

Wenn in Eppenrod wieder die ersten Schlagerklassiker über den Sportplatz „In der Hasel“ schallen, gibt es für Tausende Besucher kein Halten mehr. Die Kultschlagernacht hat sich längst zu einer der größten Sommerpartys der Region entwickelt – ein Abend voller Musik, Tanz und guter Laune, bei dem Generationen gemeinsam feiern und der Schlager zeigt, dass er alles andere als von gestern ist.







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