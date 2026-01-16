LBM äußert sich Diezer Autocrashs: Ampel für Unfallhotspot L318/B54? Johannes Koenig 16.01.2026, 12:30 Uhr

i 7000 Euro Sachschaden, aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen, gab es bei der jüngsten Autokollision an der Einmündung der L318 auf die B54 bei Diez. Anke Hillingshäuser

An der Einmündung der L318 von Birlenbach kommend auf der B54 zwischen Diez und Flacht „knallte“ es in jüngster Zeit öfter. Wäre es also nicht an der Zeit, bauliche Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Unfälle zu verhindern?

Unfallhäufungsstelle in Diez? Zuletzt „geknallt“ hatte es am 5. Januar auf der Einmündung der L318 auf die B54 bei der alten Papiermühle. Zwei Autos waren miteinander kollidiert. Eine Fahrerin wurde dabei laut Polizeiangaben leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.







Artikel teilen

Artikel teilen