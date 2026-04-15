Verhandlung am Amtsgericht Diez: Hunger löst Stra Thorsten Kunz 15.04.2026, 09:00 Uhr

i Eine 56-Jährige aus der VG Diez wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie angetrunken Auto gefahren war. Volker Hartmann/dpa

Weil sie Hunger verspürte und sich im Supermarkt etwas zu essen kaufen wollte, setzte sich eine 56-Jährige aus der VG Diez angetrunken hinters Steuer. Das nahm kein gutes Ende.

Mitte November 2025 verletzte sich eine 56-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez in den eigenen vier Wänden so schwer, dass sie mit Knochenbrüchen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zwar konnte sie das Krankenhaus am folgenden Tag wieder verlassen, doch zu Hause erwartete sie das noch nicht aufgeräumte Durcheinander vom Unfall am Vortag.







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