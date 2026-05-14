Unverständliche Parkregelung Bikern sollte Stopp in Nassau leicht gemacht werden Bernd-Christoph Matern 14.05.2026, 06:00 Uhr

i Schilder des Anstoßes: Diese Regelung wurde in Nassau kurz nach der Stadtratssitzung wieder entfernt. Bernd-Christoph Matern

Es war ohnehin nur als Test angelegt, einige Autoparkplätze auf dem Amtsplatz in Parkflächen für Motorradfahrer umzuwandeln, um etwa das wilde Parken zu verhindern. Mittlerweile wurden die Schilder aber wieder entfernt.

Das war so nicht gedacht: Eine neue Parkplatz-Beschilderung in Nassau, mit der Motorrädern in der Sonnen-Saison ein mehr an Parkraum beschert werden sollte, fand keine positive Resonanz, sorgte mehr für Unmut. Das Thema kam in der jüngsten Stadtratssitzung zur Sprache.







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