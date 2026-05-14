Es war ohnehin nur als Test angelegt, einige Autoparkplätze auf dem Amtsplatz in Parkflächen für Motorradfahrer umzuwandeln, um etwa das wilde Parken zu verhindern. Mittlerweile wurden die Schilder aber wieder entfernt.
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Das war so nicht gedacht: Eine neue Parkplatz-Beschilderung in Nassau, mit der Motorrädern in der Sonnen-Saison ein mehr an Parkraum beschert werden sollte, fand keine positive Resonanz, sorgte mehr für Unmut. Das Thema kam in der jüngsten Stadtratssitzung zur Sprache.