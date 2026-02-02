Kürzlich war in Bad Ems die Zufahrt vom Stadtteil Spieß zur Wilhelmsallee wegen Bauarbeiten gesperrt. Es sei daran erinnert, dass es vor vielen Jahren einen anderen Weg dorthin gab, der mit dem Bau der Umgehungsstraße verwunden ist.
Am Statistischen Landesamt war ein großer Kran im Einsatz, daher musste dort die Straße für einen Tag gesperrt werden. Vor allem jüngere Verkehrsteilnehmer fragten sich, ob es nicht irgendwo in der Nähe einen anderen Weg vom Stadtteil Spieß zur Wilhelmsallee gibt.