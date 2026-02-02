Früherer Überweg
Bad Ems: Mit der Umgehung verband ein Bahnübergang
Der ehemalige Bahnübergang unterhalb der Talstation der Malbergbahn in einer Aufnahme aus dem April 2000. Das kleine Bahnwärterhaus daneben war damals schon verwaist.
Andreas Galonska

Kürzlich war in Bad Ems die Zufahrt vom Stadtteil Spieß zur Wilhelmsallee wegen Bauarbeiten gesperrt. Es sei daran erinnert, dass es vor vielen Jahren einen anderen Weg dorthin gab, der mit dem Bau der Umgehungsstraße verwunden ist.

Am Statistischen Landesamt war ein großer Kran im Einsatz, daher musste dort die Straße für einen Tag gesperrt werden. Vor allem jüngere Verkehrsteilnehmer fragten sich, ob es nicht irgendwo in der Nähe einen anderen Weg vom Stadtteil Spieß zur Wilhelmsallee gibt.

