Meinung Auf dem Papier stabil, in der Realität brüchig 11.11.2025, 20:00 Uhr

i Mira Zwick Jens Weber. MRV

Seit Jahrzehnten ist die Mittelrheinbrücke immer wieder Thema, mal mehr, mal weniger. Aber einer Sache kann man sich sicher sein: Steht eine Wahl bevor, werden die Pläne wieder ins Rampenlicht gezogen. Doch kommt man damit dem Ziel näher?

Alle Landtagswahlen wieder wird sie wieder hervorgeholt: die Mittelrheinbrücke. Ein Projekt, das seit Jahrzehnten die beiden Rheinseiten verbindet – aber nur thematisch. Nun mit Daniela Schmitts in Aussicht gestellten Geldsegen also wieder Hoffnung. „So weit waren wir noch nie!







