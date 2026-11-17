Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wünsche sammeln statt Last-Minute-Stress Annalena Bischoff 17.11.2026, 07:30 Uhr

i Im Schnitt planen die Deutschen rund 262 Euro für Weihnachtsgeschenke ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage im Auftrag des Handelsverbands Deutschland. Matthias Bein/dpa

Neue Kleidung, einen Ausflug oder doch etwas Selbstgemachtes? Schon jetzt lohnt es sich, fleißig Weihnachtswünsche zu sammeln. Für unsere Kolumnistin ist das die beste Lösung gegen den Geschenkestress kurz vor den besinnlichen Tagen.

Noch fünf Wochen sind es bis Weihnachten. Das klingt nach jeder Menge Zeit – solange sie auch genutzt wird. Denn plötzlich ist Heiligabend da und die große Frage steht im Raum: Was schenke ich meinen Liebsten bloß? Während die einen ihre Geschenke schon längst verpackt im Schrank liegen haben, beginnt bei anderen erst jetzt die verzweifelte Suche nach passenden Ideen.







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