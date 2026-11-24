Ausgrabungen auf Burg Dill Wie geht es mit dem entdeckten Keller weiter? Charlotte Krämer-Schick 24.11.2026, 15:00 Uhr

i Circa zwei Meter tief ist der bisher ausgegrabene Keller, der bei einer geplanten Mauersanierung auf dem Gelände der Burg Dill zum Vorschein kam. Nun wird überlegt, was mit der Ausgrabung geschieht. Werner Dupuis

Ein kleines Stück eines Kellers aus dem 12. Jahrhundert kam auf dem Gelände der Burg Dill zum Vorschein. Doch wie groß ist er tatsächlich? Und was passiert mit dem Fund? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit die Gemeinde.

Eigentlich sollte an der Burg Dill nur eine sich neigende Mauer saniert werden, entdeckt wurde dabei aber ein noch viel älterer Keller. Der könnte aus dem 12. Jahrhundert stammen. Doch was geschieht nun mit dieser Entdeckung? Darüber zerbricht sich die Gemeinde Dill derzeit den Kopf.







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