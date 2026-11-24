Ein kleines Stück eines Kellers aus dem 12. Jahrhundert kam auf dem Gelände der Burg Dill zum Vorschein. Doch wie groß ist er tatsächlich? Und was passiert mit dem Fund? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit die Gemeinde.
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Eigentlich sollte an der Burg Dill nur eine sich neigende Mauer saniert werden, entdeckt wurde dabei aber ein noch viel älterer Keller. Der könnte aus dem 12. Jahrhundert stammen. Doch was geschieht nun mit dieser Entdeckung? Darüber zerbricht sich die Gemeinde Dill derzeit den Kopf.