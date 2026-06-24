Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wer das Mehl nicht ehrt, ist das Brot nicht wert Daniel Rühle 24.06.2026, 07:30 Uhr

i Brot, Brot und Brot - soweit das Auge reicht. Dieses Bild lässt sich wunderbar mit der Bäckerei-Situation in Emmelshausen vergleichen. Frank Molter/dpa. picture alliance/dpa

Es gibt wenige Themen, die so gut wie jeden Menschen betreffen, dafür sind wir doch zu verschieden – auch unsere Interessen und unsere Wohngegenden. Aber die Frage, wo man morgens seine Brötchen herbekommt, hält alles zusammen – auch in Emmelshausen.

Fest steht: Über ein zu geringes Angebot an Bäckereien kann man sich in Emmelshausen wahrlich nicht beschweren. Nun wird das Angebot sogar noch erweitert. Es ist ein Privileg, die Qual der Wahl zu haben, wo man Brot und Brötchen herbekommt, schaut man sich andere Gegenden an.







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