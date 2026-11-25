Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wenn einen die Tiefgarage gefangen hält Daniel Rühle 25.11.2026, 07:30 Uhr

i Tiefgaragen haben immer ein besonderes Flair. Christin Klose/dpa. Christin Klose/dpa-tmn

Was tun, wenn die Schranke aufs Auto knallt, wenn man grade einfahren will? Oder wenn sie sich gar nicht öffnet? Ist unserem Autor zwar noch nie passiert, aber dennoch wird ihm bei jeder Einfahrt in eine Tiefgarage unwohl.

Es war ein bürokratisch wirkender Beschluss, der in der Kreisstadt für Aufmerksamkeit sorgte: Die Tiefgarage in Simmern soll saniert werden, entsprechende Planungsleistungen sollen vergeben werden. „Das wurde auch Zeit“, mag sich der eine oder andere denken, vor allem, wenn man sich die Bewertungen und Beiträge zur Parkmöglichkeit unter Simmerns Mitte im Internet anschaut.







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