Lebende Krippe ist Höhepunkt Weihnachtsmarkt Kastellaun lässt Burgenstadt erstrahlen Lara Kempf 04.12.2025, 18:00 Uhr

Am zweiten Adventswochenende erstrahlt die historische Altstadt in Kastellaun wieder in weihnachtlichem Glanz: Der 23. Weihnachtsmarkt hat für Besucher so einiges zu bieten – auch einen ganz besonderen Höhepunkt.

Weihnachtlich geschmückte Holzhütten, der Duft von Glühwein und Zimt und eine lebende Krippe: Am zweiten Adventswochenende lädt der 23. Kastellauner Weihnachtsmarkt in den historischen Gassen der Altstadt wieder zum Bummeln und Stöbern ein. Dabei können sich die Besucher – egal ob groß oder klein – auf den ein oder anderen Höhepunkt freuen.







