Satt von Pizza und Schnitzel? Was sich die Hunsrücker auf der Speisekarte wünschen Annalena Bischoff 27.11.2026, 16:00 Uhr

i Symbolbild: Welche Gerichte wünschen sich die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis auf der Restaurantspeisekarte? Das wollte ein Nutzer in den sozialen Medien wissen. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Wie gut ist die Gastronomie im Rhein-Hunsrück-Kreis aufgestellt – und was fehlt den Gästen? Das wollte ein Nutzer, der ein Restaurant übernehmen möchte, in den sozialen Medien wissen. Zahlreiche Kommentare zeigen eine klare Marktlücke.

Haben die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis genug von Pizza, Burger und Schnitzel? Geht es nach den Kommentaren unter einem Facebook-Beitrag, darf es auf den Speisekarten der Restaurants nämlich gerne wieder deftiger und regionaler zugehen. Ein anonymer Nutzer möchte im ländlichen Raum ein Restaurant übernehmen und hat deshalb gefragt, welche Gerichte sich die Menschen auf seiner Karte wünschen.







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